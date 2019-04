Von Liebe bis Nervenkitzel Das ist die perfekte Frühlingslektüre

Große Gefühle

E. L. James hat mit "The Mister" eine Liebesgeschichte vorgelegt. In dem Buch gibt es wieder viele Sex-Szenen, anders als in "Fifty Shades of Grey" aber ohne Peitsche und Knebel. In "The Mister" verliebt sich der reiche englische Adelige Maxim in seine neue Putzfrau. Alessia stammt aus Albanien, ist gerade nach England gekommen, und schwebt in höchster Gefahr. Maxim, der selbst von einem schweren Schicksalsschlag getroffen wurde, versucht ihr zu helfen. Wenig anspruchsvolle Dialoge, dafür dunkle Geheimnisse, die die Aschenputtel-Liebe der beiden Protagonisten zu zerstören drohen.