Ramsau - Ein 53-Jähriger Skitourengeher hatte am Samstag Glück im Unglück: Er wurde am Ofentalschneid in rund 2.000 Metern Höhe am Hochkalter von einer Lawine mitgerissen und komplett verschüttet. Fünf andere Skitourengeher rettete den Verschütteten, der bei dem Lawinenabgang nur leicht verletzt wurde. Sein Bein schaute aus dem Schnee heraus, innerhalb weniger Minuten hatten sie den Bewusstlosen ausgegraben.