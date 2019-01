Von kurz bis undone Die fünf wichtigsten Frisurentrends 2019

Der Bob bleibt

Bob-Frisuren bleiben der unangefochtene Favorit unter den Trendfrisuren und erleben 2019 einen neuen Boost. Ob Long Bob, Curly Bob oder Bob mit Pony - hier sind der Individualität keine Grenzen gesetzt. Das Beste am Bob: Er steht jeder Frau und schmiegt sich sowohl an eckige, ovale, runde sowie herzförmige Gesichter an. Was das Styling angeht, so ist in dieser Saison die lässige Undone-Variante mit Seitenscheitel prägnant. Auch der Sleek-Look ist weiterhin en vogue und setzt auf akkurate Schnittführung mit geraden Spitzen.