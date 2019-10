Von kleinen und großen Träumen Angelina Kirsch versucht alles, um dem "Leben einen Sinn zu geben"

Belohnung erlaubt

Selbstliebe ist manchmal gar nicht so einfach. "Das Wichtigste ist immer, sich die Zeit zu nehmen, um sich selbst wirklich kennenzulernen", meinte Kirsch, "mit allen Ecken, Kurven und Kanten". Dazu würde neben der Selbstreflexion auch das Beleuchten von positiven Dingen gehören, von "Erfolgen oder Eigenschaften, auf die man stolz ist". In den Augen der 31-Jährigen seien es "diese positiven Blicke", die wir Menschen uns oft verwehren würden. "Wir sind es gewohnt, uns selbst zu kritisieren. Dabei ist unsere eigene Anerkennung so wichtig."