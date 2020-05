Von Julia Roberts bis Hugh Jackman "Pass the Mic": Darum geben Mega-Stars ihre Social-Media-Accounts ab

In keinem Land wütet das Coronavirus so heftig wie in den USA - und in keinem Land herrschen dennoch so vehemente Proteste gegen die Sicherheitsbestimmungen der Regierung. Um einer breiten Masse an Menschen die Dringlichkeit von Hygiene- und Schutzmaßnahmen nahezubringen, nehmen zahlreiche Stars an der Online-Initiative "Pass the Mic" teil, die von der Organisation One Campaign ins Leben gerufen wurde.