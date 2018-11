Unter ihnen war auch Gani Iberdemaj. In Belgrad hatte er an einer Technikhochschule studiert und die deutsche Sprache erlernt, dann in Peja, einer Stadt im Westen des Kosovo, bei der Post gearbeitet. Als er von freien Stellen in Deutschland hörte, zögerte er nicht: "Als junger Kerl wollte ich was von Europa sehen." 22 Jahre alt war Iberdemaj, als er sich mit seiner Frau in den Bus nach München setzte – 24 Stunden Fahrzeit in ein neues Leben.