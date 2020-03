Von "JOOP!" bis "Looks" Die Designs von Modemacher Wolfgang Joop im Wandel der Zeit

Auf der Berlin Fashion Week im Januar dieses Jahres trat Joop erstmals mit seinem neuen Modeprojekt "Looks by Wolfgang Joop" in Erscheinung. Ein Blick auf die dort vorgestellte Damen- und Herrenkollektion Herbst/Winter 2020 zeigte schnell: Mit Gender-Stereotypen haben die neuen Designs des 75-Jährigen nur wenig am Hut. Die lockeren Schnitte - in Form von Bomberjacken, Trenchcoats, Strickkleidern oder Plisseeröcken - sprechen eine deutlich jüngere und modernere Zielgruppe an.

Warum sich der Stardesigner zu einem solchen Wandel entschieden hat? Er wolle mit der für seine Verhältnisse eher preiswerten und nahbaren Mode das Massenpublikum bedienen, zeitgleich aber auch sein Motto an den Mann und die Frau bringen: "Die drei R: reduce, recycle, reuse", sagte er der Zeitung "Potsdamer Neueste Nachrichten" im Januar dieses Jahres.