Von jetzt an natürlich Jane Fonda will sich nicht mehr unters Messer legen

Mit ihrem Körper zufrieden war sie deshalb jedoch keineswegs: Sie litt jahrzehntelang an Bulimie. Mehrmals ließ sie sich außerdem plastisch operieren und liften, unter anderem am Kinn und am Hals. Anders als viele Stars in Hollywood hat Fonda nie ein Geheimnis aus ihren Schönheitsoperationen gemacht. "Diese Probleme haben doch alle Frauen: Wir denken, wir seien nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht dünn genug, nicht schlau genug. Wir wollen stets gefallen und sei es nur unseren Vätern."