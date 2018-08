Von Hillary Clinton bis Hugh Jackman Aretha Franklin: Stars aller Branchen trauern um die "Queen of Soul"

Dass der Sängerin Aretha Franklin zu Lebzeiten völlig zurecht der Titel "Queen of Soul" verliehen wurde, wird nach ihrem Ableben nur noch deutlicher. Denn während ihrer langjährigen Soul-Regentschaft hat die im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorbene Franklin namhafte Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens mit ihrer Musik berührt. Und so trauert neben einer ehemaligen First Lady auch ein Beatle und sogar Wolverine.