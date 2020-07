Von Harrison Ford bis John Krasinski Diese Stars spielten bereits CIA-Analyst Jack Ryan

Der bisher letzte Jack Ryan in einem Hollywood-Film war Chris Pine (39). Der "Star Trek"-Star war 2014 in "Jack Ryan: Shadow Recruit" zu sehen. Er hatte damals unter anderem Keira Knightley, Kevin Costner und Kenneth Branagh an seiner Seite. Der Actionthriller wurde als Neustart der Reihe gesehen und basiert auch auf keinem Buch von Tom Clancy. Jack Ryan wird darin nach einem Militäreinsatz in Afghanistan, den er verletzt abbrechen muss, von der CIA angeheuert und als Analyst an die New Yorker Wall Street geschickt. Er kommt verdächtigen Finanztransaktionen auf die Spur, die ihn nach Russland führen und muss schließlich einen Terrorangriff auf die USA vereiteln.