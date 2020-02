Von Harley Quinn bis zum Hutmacher Kein Kostüm? Die besten Schminkideen für Karneval

Harley Quinn

Seit Anfang Februar treibt es Harley Quinn (Margot Robbie, 29) im Kinofilm "Birds of Prey" mal wieder bunt. Ihr Auftreten: rebellisch, wild und frech - und ganz einfach zu Hause nachzustylen. Alles, was es dazu braucht, sind schwarzer Kajal, Wimperntusche, roter Lippenstift sowie pinker und blauer Lidschatten. Mit dem Kajal zusätzlich ein kleines Herz unter das rechte Auge malen und den Schriftzug "Rotten" (dt.: "verfault") unter den Wangenknochen setzen - fertig ist der Look.