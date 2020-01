Von Halbzeit-Show bis Hühnerteile Das muss man über den Super Bowl 2020 wissen

Selbst den Energiebedarf für die TV-Übertragungen könnte eine Solarstromanlage auf dem Dach des Hard Rock Stadiums generieren, allerdings weniger schnell. Bei konstanter Sonneneinstrahlung und 100 Millionen Zuschauern in den USA würde es etwas mehr als 300 Tage dauern, bis die 11,8 Millionen Kilowattstunden beisammen sind. Etwas abschauen könnte man sich in Miami beim NRG Stadium in Houston, Texas, oder dem Santa Clara Stadium in San Francisco, Kalifornien. Beide rühmten sich in den vergangenen Jahren damit, unter dem Strich einen emissionsfreien Super Bowl ausgetragen zu haben. Dafür findet dieses Jahr ein anderer Gefallen für die Umwelt statt: Um die riesigen Mengen an Plastikmüll zu vermeiden, bekommen Fans ihre Getränke aus Aluminium- statt Plastikbechern.

Der Super Bowl, ein Wirtschaftsfaktor

Auch kulinarisch ist der Einfluss des Events enorm: Allein in den USA werden laut "Wallethub" am Super-Bowl-Sonntag über 1,4 Milliarden Chicken Wings verdrückt. Dazu kommen über 3.000 Tonnen Guacamole, 4.500 Tonnen Spareribs und 5.000 Tonnen Chips. Dazu braucht es natürlich Getränke: 1,3 Milliarden Dollar geben die Amerikaner am Super-Bowl-Sonntag für Bier aus und jeweils etwas über eine halbe Milliarde Dollar für Wein und Spirituosen. Dazu kommen die vielen Touristen, die für das Spiel des Jahres nach Miami reisen werden. Genaue Zahlen gibt es für 2020 zwar nicht, Schätzungen gehen allerdings davon aus, dass Fans vor Ort im Durchschnitt 305 Dollar täglich ausgeben. Der Region um Miami soll demnach ein wirtschaftlich positiver Effekt von über 500 Millionen Dollar bleiben.