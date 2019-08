Für den FC Bayern bedeutet all das: wenig Zeit zur Eingewöhnung für den Neuen. Wenn Coutinho – hoffentlich verletzungsfrei – wieder zur Mannschaft stößt, steht gleich mal eine englische Woche an: am Samstag in Leipzig, am Mittwoch in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad und am Wochenende gegen den 1. FC Köln. Erst danach kehrt für eine Woche womöglich so etwas wie Ruhe ein, bevor es unter der nächsten Woche schon nach Tottenham zu den Hotspurs geht.