Ikke Hüftgold: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Im "Promi Big Brother"-Haus spricht Ikke Hüftgold erstmals auch über sein aktuelles Privatleben. "Ich bin eigentlich seit einem Jahr in einer Beziehung. Meine Freundin hat aber Angst, dass sie mir im Weg steht. Deshalb hat sie vor vier Wochen gesagt, sie geht", gibt er betroffen zu. "Ich habe immer viel gearbeitet, und mein privates Glück hat immer darunter gelitten. Sie wünscht sich eine eigene Familie und will sich mit mir was Eigenes aufbauen. Sie ist 29 Jahre. Ich wäre auch noch mal bereit Vater zu werden. Wir wissen, dass wir uns lieben und nutzen jetzt diese Zeit hier als Chance."