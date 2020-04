Von Frauenschwarm zu Frauenschwarm Wie Leonardo DiCaprio seinem Kollegen Zac Efron Mut machte

Einmal von Leonardo DiCaprio (45, "Once upon a time...in Hollywood") Frühstück gemacht bekommen - davon träumen sicher viele Fans des Hollywood-Stars. Für einen wurde er tatsächlich wahr: Schauspieler Zac Efron (32, "The Greatest Showman") berichtete jüngst in der YouTube-Talkshow "First we feast", wie Leo ihm einst Waffeln machte.