Von "Fanraub" ist die Rede Große Aufregung! Promis vermissen ihre Instagram-Follower

So reagiert Instagram

Und was sagt Instagram dazu? "Wir sind uns des Problems bewusst, das zu einer Änderung der Anzahl der Account-Follower für einige Personen führt. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen", schreibt der Onlinedienst auf seinem Twitter-Account. Inzwischen scheint auch klar zu sein, wie lange sich die Nutzer noch gedulden müssen, denn in einem "Update" heißt es: "Wir erwarten, dass dieses Problem morgen um 9.00 Uhr behoben sein wird. Wir verstehen, dass dies frustrierend ist, und unser Team arbeitet hart daran, dass alles wieder normal läuft."