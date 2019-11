Von Ex-Stieftochter Dakota Johnson Antonio Banderas feiert mit Tochter Stella und erhält rührende Lobrede

Sie sieht in ihm ein Vorbild

Als Griffith und Banderas 1996 heirateten, war Johnson sechs Jahre alt. Mit dem Schauspieler sei damals "ein unglaublich helles Licht" sowie "eine völlig neue Welt der Kreativität und Kultur" zu der Familie hinzugestoßen, so die heute 30-Jährige. Er habe ihr gelehrt, was "Leidenschaft und Disziplin" wirklich bedeute und sei einer jener Menschen gewesen, der am meisten Einfluss auf ihr Leben gehabt habe.