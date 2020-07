Von Erholung war nie die Rede, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX, How to Be Single, Komödie

Alice (Dakota Johnson) will sich endlich selbst entdecken und trennt sich von ihrem langjährigen Freund. Doch nach den gemeinsamen Jahren muss sie erst wieder lernen, wie es ist, Single zu sein. Frisch in New York ist sie auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Ihre karrieregetriebene Schwester Meg (Leslie Mann) bemerkt derweil, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, Kollegin Robin (Rebel Wilson) schleppt jeden Abend einen anderen Mann ab und die hübsche Lucy (Alison Brie) sucht im Netz nach "Mr. Right".