Von Erbverzicht bis Erbschein Die Rechte und Pflichten eines Erben in Deutschland

Zweifel am Testament

Wenn Sie akute Zweifel daran haben, dass das Testament eines Verstorbenen nicht echt oder zumindest in Teilen rechtswidrig ist, dann können Sie das Testament anfechten. Eine Anfechtung sollte ausschließlich zusammen mit einem Anwalt erledigt werden und klappt nur im Falle eines inhaltlichen Irrtums oder bei einem Erklärungsirrtum. Auch eine widerrechtliche Drohung oder die Anfechtung wegen der Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten ist denkbar. Um ein Testament anzufechten, genügt in vielen Fällen kein beliebiger Anwalt, sondern Sie sollten sich an einen Fachanwalt für Erbrecht wenden. Die Frist für eine mögliche Anfechtung beträgt ein Jahr. Nach diesen zwölf Monaten müssen Sie den Inhalt des Testaments akzeptieren und umsetzen - eine Anfechtung ist dann auch mit einem triftigen Grund nicht mehr länger möglich.