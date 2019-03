Von "DMC 5" bis "The Division 2" Die Videospiel-Highlights im März

Am 26. März dürfte es ziemlich dramatisch werden, denn dann erscheint die vierte und letzte Episode von "Telltale's The Walking Dead: The Final Season" (PC, PS4, Xbox One, Switch). Damit geht ein Abenteuer in dem bekannten Zombie-Universum zu Ende, dessen Erzählungen in den letzten Jahren zahlreiche Fans gefesselt haben. Zeitgleich zum Download soll auch eine Retail-Version mit allen Episoden der letzten Staffel erscheinen.

Rollenspielklassiker und Survival-Action

Für alle, die bisher keines der bereits erwähnten Games der "Dark Souls"-Reihe gespielt haben, gibt es seit dem 1. März ein ganz besonderes Angebot. Bandai Namco hat mit der "Dark Souls Trilogy" (PC, PS4, Xbox One) noch einmal alle drei Spiele in einem Pack veröffentlicht. Enthalten sind zudem alle Download-Inhalte und alle Soundtracks. Wer in eine düstere Rollenspielwelt abtauchen möchte, die ihresgleichen sucht, ist hier genau richtig.

Um ihr Überleben im Jahr 2127 kämpfen Spieler in "Left Alive" (PC, PS4) ab dem 5. März. Der Survival-Action-Shooter erzählt die Geschichten dreier Protagonisten, in einem vom Krieg verwüsteten Land. Sowohl Haudrauf-Methoden als auch hinterlistige Taktiken können gleichermaßen zum Ziel führen - und so liegt es am Spieler, wie er sich den Gefahren in Novo Slava stellen möchte.

Auch in "Generation Zero" (PC, PS4, Xbox One) dreht sich ab dem 26. März alles ums Überleben, jedoch in einer alternativen Realität, die im Schweden der 1980er Jahre spielt. In einer offenen Welt müssen ein bis vier Spieler sich mit Guerilla-Taktiken feindlichen Maschinenwesen stellen. Das Setting erinnert an die Werke des schwedischen Künstlers Simon Stalenhag, der allerdings nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt war.