Von DiCaprio bis Maschmeyer "Ein wacher Gründergeist": Stars trauern um Microsofts Paul Allen

Auch die Musikwelt ist geschockt

Allen war auch als leidenschaftlicher Musik-Fan und Hobby-Gitarrist bekannt, wie sich zwei weitere Stars erinnern. So schreibt Sheryl Crow (56) via Twitter: "Niemand liebte die Musik mehr als er. Ich hoffe, du jammst da oben jetzt mit Jimi und all den anderen Größen."

Musik-Legende Quincy Jones (85) schlägt in dieselbe Kerbe: "Ruhe in Frieden, mein Freund (und Wahnsinns-Gitarrenspieler) Paul Allen. Deine Genialität und Großzügigkeit war und ist den Menschen für immer bewusst."

Zusammen mit Gates hatte Allen 1975 das Computerunternehmen Microsoft gegründet. Wie es in einem langen Statement heißt, starb er "am Montagnachmittag, dem 15. Oktober 2018, an Komplikationen des Non-Hodgkin-Lymphoms in Seattle" - und damit in der Stadt im US-Bundesstaat Washington, in der er am 21. Januar 1953 auch geboren wurde. Der erfolgreiche Unternehmer wurde 65 Jahre alt.