Von "Deutschland '83"-Macher Jörg Winger "Der Dschungel": Corona-Ausbruch in Fleischfabrik wird zur Serie

Das Setting der Serie knüpft an die Diskussion um die Verhältnisse beim Fleischunternehmen Tönnies in dessen Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück an. Hier hatten sich über tausend Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Handlung dreht sich um drei Familien in einer "unscheinbaren Kleinstadt" in Nordrhein-Westfalen, die alle mit einer modernen Fleischfabrik in Verbindung stehen. In dem Betrieb und dessen Umfeld kommt es zu einem Covid-19-Ausbruch. Die Familien sollen vor und nach dem Ausbruch begleitet werden, so die Macher.