Von der Powerbank bis zum Sockel Die fünf coolsten Smartphone-Gadgets des Sommers

Mehr Akkupower - dank der Kraft des Einhorns

Ein Problem, das die meisten Smartphone-User kennen: Man surft, chattet, fotografiert - und dann droht unterwegs der Akku den Geist aufzugeben. Praktische Powerbanks schaffen Abhilfe, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Dabei handelt es sich um mobile Energiespeicher, also quasi um Extrabatterien, die in jedem Rucksack und jeder Handtasche verstaut werden können und oft nicht viel größer als das Smartphone selbst sind. Seit dem Hype um "Pokémon Go" nennt gefühlt jeder Jugendliche eine Powerbank sein Eigen. Wer sich also absetzen will, greift zum Beispiel zu den Modellen von iProtect: Der Hersteller hat sich unter anderem auf Powerbanks im Emoji-Design spezialisiert - vom Einhorn bis zum "see no evil"-Äffchen, das sich die Augen zuhält.