Von der Planung bis zum Festmahl Die besten Apps fürs Fest und die Vorweihnachtszeit

Wenn das Smartphone "Jingle Bells" spielt

Für die richtige Weihnachtsstimmung sorgt beispielsweise "Christmas Ringtones 2018" (Android). Die App bringt Klingeltöne zahlreicher bekannter Weihnachtslieder kostenlos aufs Smartphone, darunter "Jingle Bells" und "Drummer Boy". Die Nutzer sind begeistert. Bei über einer Million Downloads hat die App eine Bewertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen.

So wird man zum Weihnachtself

Familie und Freunde - oder sich selbst - verwandeln Nutzer mit "ElfYourself" (Android/iOS) in einen Weihnachtself. Wer möchte, kann bis zu fünf Personen gleichzeitig im Elfenkostüm über das Smartphone-Display tanzen lassen. Die fertigen Clips können zudem ganz einfach per Facebook, YouTube und Co. mit der Welt geteilt werden.