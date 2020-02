Von der Leinwand zurück ins TV? Serie "The Terminal List": Chris Pratt soll Hauptrolle übernehmen

Als dümmlicher Andy Dwyer in der US-Sitcom "Parks and Recreation" zog Chris Pratt (40) 2009 erstmals die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums auf sich. Seither verschwanden einige Pfunde und weltweiter Ruhm rückte an deren Stelle - Pratt ist inzwischen einer der gefragtesten Namen in Hollywood. Ein neues Projekt könnte den Marvel-Helden aber bald schon aus der Traumfabrik und zurück zu seinen TV-Wurzeln führen: Angeblich soll er als Hauptdarsteller der Thrillerserie "The Terminal List" feststehen, berichtet die US-Seite "Variety".