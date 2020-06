Babbel schließt Trainerjob bei TSV 1860 aus

Auf die Frage, ob es einen Verein in der Bundesliga gebe, den er auf keinen Fall trainieren würde, antwortete der gebürtige Münchner unmissverständlich. "Boah… Sechzig ist nicht dabei, also von daher - mit den anderen kann ich ganz gut leben", sagte der ehemalige Abwehrspieler bei "DAZN". Die Löwen würden "so schnell nicht in der Bundesliga auftauchen, von daher erübrigt sich die Frage."