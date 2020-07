Wie die Feuerwehr berichtet, stieg der Senior für die Reinigung der Dachrinne nach oben, als er plötzlich einen Schwächeanfall erlitt. In der Not klammerte sich der Mann am Schneefanggitter fest. Seine Frau bekam den Vorfall mit und holte sofort einen Nachbarn zu Hilfe, der den Mann vom Fenster aus sicherte.