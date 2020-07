Von Blond über Pink zu Bronde Kylie Jenner zeigt sich in völlig neuem Look

Kylie Jenner (22) liebt es derzeit offenbar, sich in neuen Looks zu präsentieren. Auf Instagram zeigt sich der Reality-TV-Star nun mit "Bronde"-Mähne. Die Trendhaarfarbe ist eine Mischung aus Blond und Brünett. Und auch ihre Augenfarbe hat sich geändert, statt braun ist diese auf den Bildern in ihrer Instagram-Story grün. Farbige Kontaktlinsen oder ein Filter waren hier wohl im Einsatz. Ihre Haarfarbe änderte Jenner in der Vergangenheit schon häufiger kurzzeitig mit Hilfe von Perücken, gerade präsentierte sie eine in Pink. Davor überraschte sie ihre Fans mit blonden Haaren.