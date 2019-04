Von Bezos bis Wynn Rekord für Amazon-Chef Jeff Bezos: Die teuerste Scheidung der Welt

Bezos bleibt Spitzenreiter

Es ist kaum zu glauben, doch obwohl Jeff Bezos in seiner jetzt finalisierten Scheidung 25 Prozent seiner Amazon-Anteile an MacKenzie abgetreten hat, ist er noch immer der reichste Mensch der Welt. Laut dem "Billionaires Index" von "Bloomberg" führt er mit rund 114 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 101,5 Milliarden Euro) weiterhin die Riege der Superreichen an - vor Bill Gates (63) und Bernard Arnault (70).