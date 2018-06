Von Belfie bis Welfie Die elf wichtigsten Arten des Selfies

Footsie

Seltsame Situationen sind hier vorprogrammiert: Im Englischen bezeichnet der Begriff Footsie nicht nur ein Selfie, das sich auf Füße konzentriert. Ursprünglich ist damit auch das gute alte Füßeln gemeint.

Helfie

Beim Helfie dreht sich alles ums Thema Haare - egal ob die Frisur sitzt oder absolut schrecklich liegt. Zusammengesetzt wird der Begriff aus den Worten Hair (zu Deutsch Haar(e)) und Selfie. Und nein: Bei dem Trend handelt es sich nicht etwa um Werbung für Haarprodukte.

Luftie

Beim Luftie oder auch Air-Selfie wird das Foto aus luftiger Höhe geschossen. Das macht beispielsweise eine kleine Drohne möglich, die explizit zu diesem Zweck entwickelt worden ist und 2016 mit riesigem Erfolg bei Kickstarter finanziert wurde. Damals waren 45.000 Euro als Zielbetrag angegeben, das Team hinter der Idee nahm jedoch fast 575.000 Euro ein.

Pelfie

Was wäre das Leben ohne Haustiere? Beim Pelfie - vom englischen Wort Pets abgeleitet - dreht sich alles um die besten Freunde des Menschen, ganz egal ob man nun ein Hündchen, eine Katze oder einen Hamster zu Hause hat.

Relfie

Mit dem sogenannten Relfie feiern viele Pärchen ihre Liebe. Das Relationship-Selfie, also Beziehungs-Selfie, soll der ganzen Welt zeigen, wie verliebt man ineinander ist. Hierzu bieten sich natürlich Gesten wie schmachtende Blicke oder innige Umarmungen vor romantischer Kulisse besonders gut an.

Suglie

Mut zur Hässlichkeit und Humor wollen Social-Media-Nutzer mit einem sogenannten Suglie beweisen. Es gilt, dank misslungener Looks und Grimassen, so grässlich wie nur möglich in die Kamera zu blicken. Selbst von der aufgelösten Comedy-Truppe Y-Titty gibt es einen Parodie-Song, der sich mit dem Thema beschäftigt.

Ussie

Das Ussie kommt abermals aus dem Englischen und setzt sich aus dem Wort für wir (us) und Selfie zusammen - ein Selfie-Gruppenbild sozusagen. Der wohl bekannteste Vertreter dieser Gattung: Ellen DeGeneres' (60) legendäres Oscar-Ussie aus dem Jahr 2014, auf dem neben ihr unter anderem Stars wie Bradley Cooper (43), Jennifer Lawrence (27), Meryl Streep (68) und Julia Roberts (50) zu sehen sind.

Welfie

Seit ein paar Jahren liegt ein gesunder Lifestyle voll im Trend. Da dürfen Selfies aus dem Fitnessstudio oder vom Training, sogenannte Workout-Selfies oder Welfies, natürlich nicht fehlen.