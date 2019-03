Von Bela B bis Sarah Kuttner Leipziger Buchmesse: Diese Promis sind dabei

Ebenfalls zu Gast ist Bela B (56), vor allem bekannt als Mitglied der Band Die Ärzte. Mit "Scharnow" hat er im Februar seinen ersten Roman vorgelegt - und das mit großem Erfolg. Mit Dirk von Lowtzow (47) von Tocotronic stellt in Leipzig ein weiterer bekannter Musiker sein Buch vor. Seit Februar steht "Aus dem Dachsbau" in den Buchläden. Fettes Brot sind zudem mit ihrem Werk "Was Wollen Wissen" dabei.