Von Bayern bis Berlin Gucci oder doch lieber Yeezy? Wie shoppen die Deutschen?

Bayern, Hamburg, Berlin - wo liegen die Unterschiede?

Von Bundesland zu Bundesland gibt es außerdem große Unterschiede, was die Beliebtheit bestimmter Marken angeht. Während Frauen in Bayern und Baden-Württemberg das Luxus-Label Gucci bevorzugen, kann sich der Rest von Deutschlands weiblicher Bevölkerung nicht so leicht auf eine Marke einigen. In Berlin liegt beispielsweise Balenciaga vorne, in Bremen Prada, in Hamburg Off-White und in Sachsen Kanye Wests Label Yeezy. Bei den Männern können sich gleich drei Bundesländer auf das Label Off-White einigen, nämlich Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.