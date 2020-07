Von Bademoden bis Taschen Leonie Hanne setzt im Sommer auf "lebhafte Pink- und Grüntöne"

Frische Farben erhellen den Sommer

"Nach Schuhen und Taschen sind das, was ich heimlich am meisten sammle, Bademoden", sagt Hanne im Interview. Daher freue sie sich schon sehr, diese nun endlich wieder tragen zu können. "Sie erinnern mich einfach sofort an meine Lieblings-Reiseziele." Außerdem sei die Fashion-Bloggerin großer Fan davon, dass "Marken immer kreativer werden und Styles einführen, die als coole Strand- und Freizeitmode getragen werden können". Teile, die durch das entsprechende Styling sowohl am Tag als auch Abend etwas hermachen, begeistern Hanne sowieso.