Von Bad bis Wohnzimmer Aufgepasst! So sollte man beim Frühjahrsputz vorgehen

Platz zum Reinigen ist wichtig, deshalb sollte man zuerst ausmisten. Wenn das erledigt ist, sollte man von Raum zu Raum vorgehen. Dabei gilt: Man putzt von oben nach unten. Man fängt bei der Lampe und den Spinnweben an der Decke an und arbeitet sich nach unten. Dann kann man von links nach rechts vorgehen. Man startet beispielsweise an der Tür und endet auch wieder an der Tür. So kann man sicherstellen, dass wirklich alles gereinigt wurde.

Wer seine Küche komplett säubern möchte, sollte einen halben Tag dafür einplanen. Welches Vorgehen empfehlen Sie?

Pelka: Hier ist es ganz wichtig, von oben nach unten zu putzen. Bei Ritzen und Einschubfächern sollte man genau sein, denn da lagert sich gerne Dreck ab. Ich würde dafür Essigreiniger verwenden. Zuvor gilt es, die Haltbarkeitsdaten zu prüfen und alte Lebensmittel zu entsorgen.

Auch das Bad stellt manche Putzanfänger vor eine große Aufgabe. Welche Utensilien man benötigt, wirft schnell Fragen auf. Was ist Ihre Empfehlung?

Pelka: Allein für das Badezimmer braucht man mindestens drei Tücher: eins für die Toiletten, eins für die Sanitärbereiche und ein drittes, um trocken nachzupolieren. Lässt man etwas luftrocknen, können sich schnell Kalkablagerungen bilden.

Zum Frühjahrsputz zählt auch, Bettwäsche und Kissen zu waschen. Haben Sie Tipps, wie man eine Decke am besten säubert?

Pelka: Wer seine Daunenbettwäsche oder die Kissen in der eigenen Waschmaschine wäscht, kann Tennisbälle mit in die Maschine geben. Durch die Bewegung der Bälle in der Maschine werden Daunen und Federn aufgelockert. Ich empfehle, vorsichtshalber auf 40 Grad zu waschen. Hier könnte man auch ein Desinfektionswaschmittel hinzugeben. Anschließend sollte man Kissen und Decken beim Trocknen regelmäßig wenden.

Während Bettdecke und Kissen in der Waschmaschine sind, könnte man sich um die Matratze kümmern. Was ist zu tun, damit sie wieder frisch riecht?

Pelka: Sonnenstrahlen töten die Milben ab. Die Matratze kann man vormittags bis nachmittags auf dem Balkon oder der Terrasse auslüften lassen.

Der Fernseher ist ein echter Staubfänger und die Fernbedienung wird auch mal mit fettigen Fingern angefasst, nachdem sie zuvor noch in der Chipstüte waren. Was ist hier die beste Art, zu reinigen?

Pelka: Bei technischen Gegenständen ist es immer wichtig, dass man nicht einfach draufsprüht, weil sich sonst die Flüssigkeit, etwa bei der Fernbedienung, zwischen den Knöpfen absetzt. Man sollte ein nebelfeuchtes Tuch nehmen und technische Gegenstände damit abwischen.

Gibt es Ecken in der Wohnung oder im Haus, die oft vernachlässigt werden?

Pelka: Vor allem die Gardinen kann man schnell mal vergessen. Mein Tipp: Nach dem Waschen sollten die Gardinen feucht aufgehängt werden, denn dadurch wird das Material glatt. Aber auch die Fenster oder versteckte Flecken übersieht man leicht. Und unter der Couch findet man manchmal noch einige Sachen.