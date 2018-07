Von Arnie, Al Pacino und Co. Sylvester Stallone bekommt kräftige Glückwünsche zum 72. Geburtstag

Vor wenigen Tagen ist Sylvester Stallone ("Rocky") 72 Jahre alt geworden. Und zu diesem stolzen Alter bekam er unerwartet ganz besonders actiongeladene Glückwünsche. Wie "TMZ" berichtet, war "Sly" an seinem Geburtstag in der O2-Arena in London im Rahmen des "An Experience with"-Events zu Gast. Dort wurde er mit einer muskelbepackten Videobotschaft überrascht...