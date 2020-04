Von Action bis Taktik Ein Herz für Zocker: Die besten kostenlosen Games

Noch immer haben sogenannte MOBAs (Multiplayer Online Battle Arenas) im Herzen vieler Spieler einen besonderen Platz. Dabei handelt es sich um Echtzeit-Strategiespiele, in denen für gewöhnlich zwei Teams aus Spielern versuchen, die gegnerische Basis zu zerstören. Zwei der bekanntesten Vertreter sind "Dota 2" (PC, Mac) - der Nachfolger des Genre-Urvaters "Defense of the Ancients" - und "League of Legends" (PC).

Zudem lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf die bekannten Plattformen. So erhalten Nutzer von PlayStation Plus monatlich kostenlose Vollversionen - im April sind es die Kracher "Uncharted 4: A Thief's End" und "Dirt Rally 2.0". In Microsofts "Games with Gold"-Programm sind diesen Monat hingegen "Shantae: Half-Genie Hero", "Project Cars 2" und "Fable Anniversary" dran. Im Epic Games Store gibt es noch bis zum 16. April das Detektiv-Abenteuer "Sherlock Holmes: Crimes & Punishments" kostenlos im Angebot.