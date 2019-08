Vom Veranstalter verkündet Wie die Oscars: Auch die Emmy Awards müssen ohne Moderator auskommen

So hätten die Verantwortlichen zwar über eine Vielzahl von potenziellen Gastgebern beratschlagt, sich letztendlich aber Zugunsten der zu prämierenden Serien entschieden. Denn mit einem Moderator in den Abend zu gehen, wäre gleichbedeutend damit gewesen, "15 bis 20 Minuten zu verlieren, die sonst hätten genutzt werden können, um all den Serien zu huldigen", so Collier. Zwar relativiert der Fox-CEO umgehend und sagt: "Es wird eine Einstiegsnummer und Entertainment geben". Insgesamt solle sich aber auf die Serien konzentriert werden.