Vom Tanzcafé-Sänger zum Schlager-Star Ikone des Schlagers feiert Geburtstag: Karel Gott wird 80 Jahre alt

Karel Gott ist eine Kämpfernatur

Dass Karel Gott seitdem deutlich weniger aktiv ist, ist auch seinen gesundheitlichen Problemen geschuldet. Anfang November 2015 wurde bei Gott Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Insgesamt sechs Chemotherapien folgten. Mit Erfolg: "Bereits nach der fünften Behandlung war der Krebs so gut wie verschwunden", verriet der Schlagerstar damals der "Bild am Sonntag". 2016 hatte er sich dann wegen Problemen an einem Wirbel am Rücken operieren lassen und Anfang 2017 nach einem Darmverschluss. Auch hatte Gott immer wieder mit Herzproblemen zu kämpfen. Im Oktober 2015 bestätigte seine Frau, dass der Schlagerstar Herzrhythmusstörungen habe.

Im November der jüngste Schreck: Tschechische Medien berichteten, dass der Sänger in ein Prager Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Sprecherin Aneta Stolzov gab wenige Tage später wieder Entwarnung. "Er wird sich in den nächsten Tagen ausruhen und langsam zur Arbeit zurückkehren", wurde Stolzova damals von der tschechischen Tageszeitung "Lidové noviny" zitiert.

Seit 2008 glücklich verheiratet

Durch die schweren Zeiten half dem Schlagerstar immer seine 37 Jahre jüngere Frau Ivana, der er 2008 in Las Vegas das Jawort gab. "Meine Frau Ivana hat mir sehr geholfen. Und ich habe immer an meine kleinen Töchter gedacht, die brauchen mich ja noch", sagte Gott einmal der "Bild am Sonntag". Das Paar hat neben der 13-jährigen Charlotte auch noch die elfjährige Nelly. Beide sind künstlerisch aktiv. Bereits 2014 sagte Gott gegenüber spot on news: "Meine Töchter zeigen sich gerne, das ist ein gutes Zeichen."