"Berlin I Love Your" ist das Sequel zu den Episodenfilmen "Paris, je t'aime" (2006) und "New York, I Love You" (2009), in denen jeweils zehn international bekannte Regisseure Kurzfilme - besetzt mit jeweils 20 internationalen Stars - über die jeweilige Stadt drehen. Bei "Berlin I Love Your" sind unter anderem Stars wie Helen Mirren, Keira Knightley, Mickey Rourke, Luke Wilson und Til Schweiger zu sehen.