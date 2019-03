Vom Supermodel zur Super-Mama Karolina Kurkova launcht Kinderwagen-Linie

Design-Kinderwägen aus recycelten PET-Flaschen

Die Serie umfasst zwei Kinderwagen-Modelle, einen Autositz für Kinder sowie eine Babytrage und eine Wickeltasche. Kurkova hat sich vor allem in Bezug auf die Optik in die Kooperation mit eingebracht. So sind die leuchtend roten Lippen in der Kollektion nicht nur Stilelemente, sondern auch ein Ausdruck von Liebe. "Wir können nicht ohne Liebe existieren. Ich kann nicht ohne die Liebe für meine Kinder, meinen Mann und meine Familie leben", stellt Kurkova klar. Passend zum ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz ihrer anderen Mompreneur-Projekte, besteht der Stoff, der für die Produkte der "Cybex by Karolina Kurkova"-Linie genutzt wird, zu einem Drittel aus recycelten PET-Flaschen. Ab März sind die Produkte im Handel verfügbar.