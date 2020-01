Vom Staat New York ausgelost Gigi Hadid wird im Weinstein-Prozess nicht als Geschworene fungieren

Im Strafprozess um den gestürzten Filmmogul Harvey Weinstein (67) wird kein Star in der zwölfköpfigen Jury sitzen. Supermodel Gigi Hadid (24), unlängst vom US-Bundesstaat New York als eine der potenziellen Geschworenen ausgelost, wurde am 16. Januar offiziell vom Gericht aussortiert, wie die US-amerikanische Seite "Page Six", das Promiportal der "New York Post", berichtet. Demnach befand sie sich am achten Tag des Ausleseverfahrens lediglich 15 Minuten im Manhattan Supreme Court, ehe sie das Gerichtsgebäude schon wieder verlassen durfte.