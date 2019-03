Vom Smartphone bis zum Kopfhörer iPhone und Co.: Was bringt Apple in diesem Jahr auf den Markt?

AirPower

Bereits im September 2017 stellte Apple unter dem Namen AirPower eine Ladematte vor, mit der iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig kabellos aufgeladen werden können. Eigentlich sollte diese schon 2018 erscheinen, doch daraus wurde nichts. 2019 könnte es nun endlich soweit sein. Gerüchten zufolge könnte das Unternehmen auf einem Event am 25. März eine aktuelle Version der Matte zeigen.

Eigener Streaming-Dienst

Noch wahrscheinlicher ist es jedoch, dass auf eben diesem Event ein hauseigener Streaming-Service von Apple enthüllt werden könnte. Bereits seit geraumer Zeit halten sich die Gerüchte, dass an einem entsprechenden Angebot gearbeitet wird. Apple habe mehrere Prominente auf ein Event am 25. März eingeladen, auf dem der neue Dienst enthüllt werden soll, berichtete "Bloomberg" Mitte Februar. Darunter sollen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sein, die für Apple in einer noch unbetitelten Serie mitspielen, die sich um das Frühstücksfernsehen dreht; sowie Jennifer Garner und der Regisseur J.J. Abrams, die die Mini-Serie "My Glory Was I Had Such Friends" drehen.

Neue iPads

Auch wenn es um das Erscheinen neuer iPads geht, sind sich viele Experten sicher, dass Apple noch 2019 frische Modelle präsentieren wird. Vor allem beim iPad Mini wäre es beispielsweise Zeit für eine Erneuerung. Das aktuelle iPad Mini 4 wurde schließlich schon im Herbst 2015 vorgestellt und veröffentlicht. Wie abermals die "Digitimes" berichtet, hätten anonyme Quellen aus der Industrie verraten, dass sich Zulieferer von Apple derzeit auf eine Massenfertigung neuer AirPods und iPads einrichteten.