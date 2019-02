Vom Set an die Tafel Shia LaBeouf: Gibt er seine Kariere für den Lehrerberuf auf?

"Bei allem, was er durchgemacht hat, ist es eine großartige Chance für ihn", sagte der Insider. "Ein Gefühl von Normalität." Der "American Honey"-Star eröffnete bereit im September 2018 die Slauson R.C. Theaterschule in Los Angeles und will dort Unterricht für angehende Schauspieler ausrichten. "Man muss kein Schauspieler sein. Du musst nie daran gedacht haben, ein Schauspieler zu sein. Alles, was ich von dir verlange ist, dass du für eine Stunde bei mir auftauchst und wenn es dir gefällt, bin ich jeden Samstag um neun Uhr morgens dort", sagte der Schauspieler zur Eröffnung in einem Twitter-Video.