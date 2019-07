Vom schüchternen Kind zum Superstar Camila Cabello gibt Tipps für mehr Selbstbewusstsein

Gleichzeitig habe sie immer gewusst, dass es auch noch eine andere Seite in ihr gäbe: "Da ist die kleine Camila, die Angst hat vor dem Unbekannten, der immer klar ist, was alles schief gehen kann und die sich denkt, dass es sicherer ist, zuhause zu bleiben und Ball zu spielen. Und dann gibt es die andere Camila. Und die weiß, was sie vom Leben will, wie wenig Zeit sie dafür hat und die die junge Camila an der Hand nimmt, sie dazu bringt, aus der Tür zu gehen und die sagt: 'Los geht's. Du wirst das überleben und ich werde das nicht verpassen.'" So sei sie zu der Person geworden, die sie heute ist.