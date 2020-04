Vom Schälen bis zur Garzeit Das sind die häufigsten Fehler beim Spargel kochen

Grünen Spargel nicht schälen

Grüner Spargel hat nicht nur eine andere Farbe. Der Geschmack ist nussiger und auch die Zubereitungsart ist eine andere. Was viele nicht wissen: Grünen Spargel muss man nicht schälen. Einfach nur die unteren Enden abbrechen, um den holzigen Teil zu entfernen. Übrigens: Wer nicht die gesamte Portion an Spargel in einem Zug verbraucht, kann die übrigen Stangen in ein Gefäß mit Wasser stellen. So bleiben sie länger saftig und trocknen nicht aus.