Vom Rapper zum Aktivisten US-Rapper Meek Mill: Jahrelanger Rechtsstreit endlich beendet

Der jahrelange Rechtsstreit des US-Rappers Meek Mill (32, "Whatever You Need") mit der US-Justiz ist Medienberichten zufolge beendet. Wie unter anderem die US-Tageszeitung "The New York Times" berichtet, hat sich der Musiker auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen. Er bekannte sich demnach des Waffenbesitzes für schuldig, im Gegenzug wurden die anderen Anklagen gegen ihn fallengelassen. Dafür warten keine weiteren Strafen oder eine Bewährung auf den Ex-Freund von Nicki Minaj (36, "Starships"). Die Justiz beschäftigte sich über eine Dekade mit Mill.