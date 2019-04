Vom Profi lernen Im eigenen Pool: John Legend nimmt Schwimmunterricht bei Ryan Lochte

Für sein Geständnis, nicht richtig schwimmen zu können und dagegen etwas tun zu wollen, hat Sänger John Legend (40, "All Of Me") Anfang des Jahres viel Beifall erhalten. Nun hat sich der Musiker sogar von einem prominenten Profi im Wasser die besten Tipps geholt, wie ein Video auf seinem Instagram-Account zeigt.