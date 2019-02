Vom Prinzesschen zur Amazone? "Game of Thrones": Sophie Turner wird in Rüstung in den Kampf ziehen

Sophie Turner (23) alias Sansa Stark musste weite Strecken der Hit-Serie "Game of Thrones" in der Opferrolle verbringen. Doch damit ist in der finalen Staffel offenbar endgültig Schluss: Wie die Schauspielerin der US-Seite "Entertainment Weekly" verraten hat, wird ihre Figur im Kampf gegen die Weißen Wanderer anscheinend selbst an der Front stehen: "Es ist das erste Mal, dass ich eine Rüstung trage", so Turner über ihre Figur in den letzten sechs Folgen der HBO-Serie.