Elton begann seine Karriere beim Hamburger Fernsehen

Elton wurde am 2. April 1971 in West-Berlin geboren, zog aber mit seiner Familie später nach Hamburg. Nach seinem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker. Allerdings zog es den sympathischen Entertainer schnell zu einem Job in den Medien. Bei "Delta Radio" in Kiel machte Elton ein Praktikum in der Musik- und Sportredaktion und war danach als Volontär bei dem Fernsehsender "Hamburg 1" tätig.