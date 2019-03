Vom Pech verfolgt München: 18-Jähriger nach drei Überfällen festgenommen

Am 9. Februar dieses Jahres raubte er einen Mann in der Fußgängerzone aus. Er bot dem 30-Jährigen Drogen an. Beide gingen zu einem Geldautomaten. Als das Opfer gut 100 Euro abhob, schnappte sich der Täter die Scheine. "Verpiss dich. Sei froh, dass ich nicht dein ganzes Konto leer räume", herrschte er den Münchner an. Am letzten Freitag wurde der inzwischen 18-jährige mutmaßliche Dreifachräuber gefasst. Er sitzt seitdem in der JVA Stadelheim in U-Haft.